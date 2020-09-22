أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

ثبتت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر بمحلات الصاغة، ليثبت المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ نهاية تعاملات أمس الاثنين، بعد أن شهد تراجع كبير وصل متوسطة إلى 24 جنيهًا في العيار خلال المعاملات المالية أمس في البورصات العالمية، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 944 و946 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 826 و828 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 708 و710 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و624 جنيهًا.

تراجع الذهب في معاملات يوم الاثنين 21 سبتمبر

خلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية والأسواق المحلية حالة من التذبذب ما بين الارتفاع الشديد والتراجع المفاجئ، بدون وجود أسباب معلنة بشكل صريح لأسباب التذبذب.

خلال معاملات الأمس الاثنين شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجع كبيرة تراوح ما بين 24 إلى 21 جنيهًا في سعر الجرام، ووصل لــ168 جنيهًا انخفاض في سعر الجنيه، وسط اضطراب خبراء الصناعة حيث أنه يصعب عليهم التنبؤ بتوقعات الأسعار خلال المستقبل القريب.

ارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

الذهب الملاذ الأمن للمستثمرين

وكان الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ الذهب رغم تذبذب أسعاره إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أنّ السوق المحلية يتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمي، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين

وبدأت أسعار الذهب خلال شهر يوليو الماضي، تأخذ مسارًا نحو الارتفاع التدريجي، والذي كان طفيفًا في بادئ الأمر، إلى أن أصبح هذا الارتفاع ملحوظًا، ليصل سعر المعدن النفيس في نهاية يوليو إلى أعلى قيمة له في التاريخ بعد أن تخطى حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي مطلع شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر المعدن الأصفر، عاود الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

وكان رئيس شعبة الذهب نصح المواطنين بشراء الذهب في فترات التراجع في الأسعار، إذ إنّه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى، كما وجه لهم النصيحة بشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الهدف من شراءه الادخار، حتى لا يخسر سعر المصنعية.