انخفاض أسعار الذهب بمقدار 21 جنيها في نهاية معاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الاثنين، في البورصات العالمية، بمقدر 21 جنيهًا في العيار، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 828 جنيهًا، مقابل 849، فيما خسر الجنيه الذهب 168 جنيهًا بالأسواق المالية ليسجل 6624 جنيهًا، مقابل 6792 جنيها في المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 944 و946 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 826 و828 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 708 و710 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 624 جنيهًا.