والدة الطفلة كنزي: "بنتي وجدوها بالصدفة داخل بيارة بعد 6 أيام"

كشفت والدة الطفلة كنزي عن أنه تم العثور على الطفلة بعد تغيبها بـ 6 أيام داخل إحدى البيارات بالصدفة، بعدما وجدوا البيارة مفتوحة.

وأضافت والدة الطفلة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "بنتي لقوها بالصدفة لما جم يقفلوا البيارة وجدوها حالتها مزرية داخل البيارة في الفترة الماضية، قعدت في البيارة 6 أيام، وخرجوها، والحمد لله رجعت بالسلامة لينا".

وتابعت أنها خرجت من الحضانة نتيجة أن الباب كان مفتوحا ومتروكا لها، ولم تصل التحقيقات إلى أي شيء حتى الآن.

وعادت الطفلة كنزى محمد عبدالله أبوالعينين، تبلغ من العمر عامين ونصف العام، بعد 7 أيام من الاختفاء، حيث خرجت من إحدى دور الحضانة في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الماضى، واختفت بعدها، وحرر والدها محضرا في قسم الشرطة متهما المسؤولين عن الحضانة بالإهمال.