وفاة صيدلي بفيروس "كورونا" ليلحق بأسرته في دمياط

أعلنت الدكتورة شيماء البشبيشي، أمين صندوق نقابة الصيادلة في محافظة دمياط، وفاة الدكتور محمد الفنجري، صيدلي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، ليلحق بوالدته ووالده وشقيقه الأكبر، ليرتفع عدد ضحايا الأسرة نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد، إلى 4 وفيات.

ونعت "البشبيشي"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصيدلي الراحل، بقولها: "البقاء لله، دكتور محمد الفنجري في ذمة الله، ربنا يرحمه يا رب".

وأكد الدكتور سامح المسلماني، أمين عام نقابة الصيادلة في دمياط لـ"الوطن" أن الدكتور "الفنجري" توفي داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى دمياط العام، المخصص لعزل إصابات "كورونا"، مشيراً إلى أن حالته الصحية تدهورت مؤخراً، ووصلت نسبة الأكسجين إلى 30%، كما أصيب أيضاً بجلطة في الشريان الرئوي، نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"، تسببت في تدهور حالته، حتى لفظ أنفاسه.

وحفلت صفحة "الفنجري"، على موقع "فيسبوك"، بالعديد من رسائل الرثاء من أصدقائه ومحبيه، الذين تعاطفوا مع مأساة أسرته، وكانت الكلمات الأخيرة التي دونه على صفحته، قبل قليل من وفاته: "ادعو لي أنا بأموت.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله".