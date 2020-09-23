مستثمرو البحر الأحمر: شركات سويسرية تسير رحلتين جويتين للغردقة أسبوعيا

قال تامر نبيل عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن إحدى شركات الطيران السويسرية، قررت استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، بواقع رحلتين أسبوعيا، يومي الأحد والأربعاء بداية من الأسبوع الجاري.

وأضاف لـ"الوطن"، أن خط الرحلة سيكون "زيورخ- الغردقة"، لافتا إلى أنه بهاتين الرحلتين، تكون عدد الرحلات التى تصل من سويسرا إلى الغردقة أسبوعيا 3 رحلات.

نسب الإشغال بفنادق الغردقة حاليا 55%

وأشار نبيل، إلى أن نسب الأشغال حاليا بفنادق الغردقة، لا يتعدى الـ55% من النسبة التى حددتها الدولة لاستقبال الفنادق للزوار، والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، لافتا إلى أن تلك النسبة، ستتراجع بشدة بداية الشهر المقبل، وذلك لتوقف ذهاب المصريين للغردقة، بسبب عودة المدارس.

وأوضح أن هناك تراجع كبير فى نسب الطلب لزيارة مصر من الدول الأوربية، وذلك بسبب الموجة الثانية لكورونا، التى جعلت العديد من الدول، تقررعدم سفر مواطنيها إلى خارج أوربا، فضلا عن اشتراط مصر تحليل إجراء تحليل كورونا لكل القادمين لمصر، ما جعل هناك عزوف من بعض السياح عن زيارة مصر، نظرا لارتفاع قيمة إجراء هذا التحليل فى أوروبا.

ومن جهته قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن شركات سياحة من لوكسمبورج، أعلنت تسيير رحلات إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، بداية من يوم 17 أكتوبر.

وأضاف أن الأهمية الكبرى فى عودة تلك الرحلات، تكمن فى أن لوكسمبورج، هى إحدى دول الأتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن تلك الخطوة، ستشجع دول كثيرة على استئناف رحلاتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن عدد سكان لوكسمبورج قليل، إلا أن سائحيها من ذوى الأنفاق المرتفع.

وأشار فلا، إلى أن ألمانيا وهى الدولة الأوربية الأكثر أهمية لمصر سياحيا، لم تقرر إلى الآن، استئناف رحلاتها إلى مصر، لافتا إلى وجود اتصالات يومية تتم بين مسئولى السياحة المصريين ونظرائهم الألمان، خاصة بعد زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة لالمانيا خلال الايام الماضية، علاوة عن الاتصالات التى يجريها القطاع السياحى الخاص مع الشركات الألمانية، لحثهم على أن تكون مصر من أوائل الدول التى يسافر اليها الألمان خارج أوروبا بداية من الشهر المقبل.