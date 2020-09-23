إحدى خريجات مستقبلنا رقمي: المبادرة قدمت لي دورات مجانا من موقع عالمي

قالت سها أبو زيد، إحدى خريجات مبادرة "مستقبلنا رقمي"، إن المبادرة ساعدتها كثيرا في المجال التقني، واستفادت منها كثيرا، خاصة أن المبادرة قدمت لها العديد من الدورات التدريبية بشكل مجاني، كانت تحصل عليها بمبالغ كبيرة في المواقع.

وأضافت "أبو زيد"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها وجدت المبادرة مشتركة مع موقع عالمي، يقدم دورات تدريبية بشكل مجاني للمتواجدين في المبادرة، كان يقدمها بمبالغ مالية.

وتابعت أن برنامج التدريب على العمل الحر على منصات عالمية من ضمن الأمور المميزة في مبادرة "مستقبلنا رقمي" حيث ساعدتها كثيرا في التعامل بشكل كبير على المنصات الإلكترونية، والأسواق العالمية الإلكترونية.