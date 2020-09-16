وزير الاتصالات: يمكن للشباب الالتحاق بـ"مستقبلنا رقمي" أيا كان تخصصهم

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، إن منصة "مصر الرقمية" لا تقدم فقط الخدمات الحكومية المرقمنة، ولكن تساعد الشباب على تحصيل العلم والخبرة والمهارة من خلال الوسائل الرقمية، واستخدامها في الالتحاق بالعمل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف قطاعًا كبيرًا من الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية، ويمكن للأشخاص الالتحاق بها أيًا كان تخصصهم، وكذلك التدريب على إحدى التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، كالتسويق الرقمي، أو علوم البيانات، أو بناء وتصميم المواقع الرقمية.

وأشار إلى أن التدريب يحقق ميزة التدريب "أون لاين" من خلال الإنترنت، ومن ثم يستطيع الشاب تحصيل التدريب في الأوقات التي تناسب التزاماته الأخرى، سواءً كان طالبًا أو موظفًا، موضحًا أن هناك مجموعة من الخبراء المتخصصين الذي يلجأ المتدرب لهم إذا صعب عليه فهم شيء، أو احتاج إلى أن يستعين بمن هو أكثر منه خبرة، للتغلب على أي مصاعب في التعليم.

وأوضح أنه المتدرب يحصل في النهاية على شهادة من شركة عالمية، والتي تذكيه فيما يسمى منصات العمل الحر، وهي مجموعة من المنصات العالمية التي تطرح عليها مشروعات بنطقات مختلفة، والشباب من مختلف أنحاء العالم يتباروا لتنفيذ هذه المشروعات.