أحد خريجي "مستقبلنا رقمي": تركت وظيفتي الأساسية من أجل المبادرة

كشف إسلام ناجي، أحد خريجي مبادرة "مستقبلنا رقمي"، عن أنه ترك وظيفته الأساسية من أجل التركيز بشكل أكبر مع مبادرة "مستقبلنا رقمي"، خاصة أنها ساعدته كثيرا في تزويد دخله الشهري بشكل كبير.

وأضاف "ناجي"، في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان يعمل في مجال البرمجة منذ فترة كبيرة، وعمل في شركات برمجة، ولكن حينما جاءت المبادرة، ساعدته في تطوير نفسه كثيرا، وترك العمل في الشركة من أجل الاستمرار في المبادرة.

وتابع أنه خلال جائحة فيروس كورونا، عمل على استغلال وقته بشكل كبير في العمل الحر، لافتا إلى أن دخله الشهري زاد بشكل كبير من العمل الحر بدلا من العمل في شركة مصرية، وأصبح بالدولار بدلا من الجنيه المصري.

وأوضح أن تفرغه التام للمبادرة جعله يتخرج في 40 يوما فقط بدلا من 3 أشهر وهي مدة المبادرة، حيث إنه كان يضع وقته كله من أجل المبادرة فقط لا غير.

ولفت إلى أنه يعمل في الوقت الحالي مع 4 شركات عالمية من كندا والإمارات وأمريكا وفرنسا.