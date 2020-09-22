أحد خريجي "مستقبلنا رقمي": دخلي يصل لألف دولار.. والمبادرة ساعدتني

كشف مروان الجندي، أحد خريجي مبادرة "مستقبلنا رقمي"، عن أنه اهتمامه بمجال البرمجة منذ مرحلة الثانوية العامة، وبدأ يتعلم في ذلك المجال منذ الصف الثاني الثانوي، حتى وجد المبادرة، والتي ساعدته كثيرا في تطوير المواقع وأفادته كثيرا من خلال مواقع العمل الحر.

وأضاف "الجندي" في لقاء مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المبادرة ساعدته في أن يستغل وقته بشكل أكبر، وأن يدخل من خلال المواقع العالمية المختلفة المختصة بالعمل الحر، والتي نجح من خلالها في توفير فرص عمل مميزة له في الوقت الحالي.

وتابع أن دخله في الوقت الحالي أصبح يصل إلى ألف دولار، وهو مازال في سن صغير، ومازال يطمح إلى زيادته بشكل أكبر من خلال العمل الحر.