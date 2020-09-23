"مكافحة كورونا" تنصح الأطفال وكبار السن بمصل الإنفلونزا: "يقلل شدتها"

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بسيطة، وهناك توافر للأسرة، والدليل عدم وجود شكاوى من المواطنين، "لو فيه عجز لقدر الله هتلاقي الشكاوى والصراخ ابتدى، وكل حاجة متوفرة يارب ما نحتاج لها".

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن شدة فيروس كورونا انخفضت ما يخفض الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت إلى أن أكبر الأطباء لا يستطيعون التفرقة يقينا بين أعراض الإنفلونزا وكورونا، "لو سمحتم لو حد عنده الأعراض واشتدت عليه وفيه شك إن فيه كوفيد لازم يروح للدكتور واللي هيحاول يفصل".

وأوضحت أن ميزة مصل الإنفلونزا، أنه سيقلل الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو تخفيض شدتها، ناصحة كبار السن والأطفال وأصحاب أمراض القلب أو الصدر بتناول اللقاح.