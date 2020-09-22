الرئيس الروسي: لابد من تضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم يواجه تحدي فيروس كورونا، والذي حصد الملايين من الأرواح وأغلق الحدود بين الدول، وقيد حركة المسنين، لافتا إلى أنه يجب على العلماء والخبراء تقييم تجربة النتائج التي ترتبت على هذا الوباء على المدى المتوسط والبعيد، وسنستغرق المزيد من الوقت لإعادة النهوض بالاقتصاد العالمي.

واضاف "بوتين" خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التدابير التي كانت تعتمد في الماضي لن تجدي نفعا اليوم، ولابد من الوصول لحلول مبتكرة للتمكن بالتصرف، وهذا عمل كبير للأمم المتحدة ودول العشرين وكل المنظمات الأخرى التي تعيش وضعا صعبا بسبب الفيروس.

وقدم الرئيس الروسي مبادرة يتم من خلالها إجراء التبادلات التجارية للمواد الاساسية والأدوية لمكافحة الوباء، وتحرير التجارة العالمية وإزالة العقبات أمامها تكون أساسا لإعادة التنمية ومكافحة البطالة في العالم، لافتا إلى أن الخبراء أشاروا إلى أن وقف العمل نتج عنه خسائر كثيرة بنحو 400 مليون وظيفة ويجب العمل على وقف البطالة وإعادة الوظائف لتجنب المآسي.

وأشار إلى أنه لا يجب تقييد القطاع الخاص، إذ إن الوباء طرح عددا من الأسئلة الإنسانية والأخلاقية ولابد من العودة للتفكير بالخدمات والقطاعات التعليمية، لافتا إلى أن روسيا استخدمت الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي،

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.