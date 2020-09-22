الصحة العالمية: نتائج لقاحات كورونا مبشرة.. والإعلان عنها خلال شهر

أكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتابع العديد من دراسات اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" بشكل يومي، للتأكد من النتائج التي تصل اليها الدراسة.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن المنظمة تتابع بشكل أساسي 10 لقاحات، وصلت للمرحلة الأخيرة من التجارب، المتوقع نجاح أحدها أو أكثر في المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النتائج مبشرة لأكثر من لقاح.

وأوضح أنه خلال أسبوعين ستكون هناك نتائج أكثر دقة عن اللقاحات التي تجرى الآن في المعامل، وخلال شهر سيتم الإعلان عن نتائج نهائية للقاح.