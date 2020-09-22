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الصحة العالمية تعلق على استخدام الأعشاب لعلاج كورونا: حققت الأمان

كتب:

محمد عزالدين
06:57 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا، صرح بأن هناك علاجات وتركيبات عشبية حققت أمانًا على صحة المواطنين خلال التجارب الأولية لدراسات علاج ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشددًا على أن التجارب على العلاجات العشبية في مراحلها الأولى.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن لقاح مدغشقر الذي أعلنت عنه يدخل في العلاجات الشعبية، موضحًا أنه من المتوقع حدوث تحسن لنسب الشفاء.

وأوضح أنه في ظل عدم الوصول للقاح ضد فيروس كورونا إلى الآن، نعول على سلوكيات البشر، باعتبارها الحل، وذلك إضافة إلى جهود الحكومات والأنظمة الصحية في التقليل من أعداد الإصابات.

وتابع: "لا تحور جوهري في الفيروس، وينتقل عن طريق الرذاذ، والمسافة الآمنة متر ونصف".

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