"كلاب تميم" يتصدر "تويتر".. ومعلقون للإخوان: اللي كسر كوب هيدفع ثمنه

تصدر هاشتاج "كلاب تميم" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي أعرب فيه المغردون عن غضبهم الشديد من سعي جماعة الإخوان الإرهابية إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية من خلال دعوات تحريضية على قنوات إعلامية قطرية وتركية بهدف وقف مسيرة التنمية والنهوض.

وقال أحد المعلقين: "لا نلتفت لكلاب تميم ويجب إعدام كل الخونة، حفظ الله مصر وشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللى كسر كوباية هيدفع ثمنها واللي حصل 2011 مش هيتكرر تانى فضينا المولد خلااص"

وعلق آخر: "الكلاب أطهر وأشرف منهم.. خفافيش وصراصير، لقد ظن الإخوان الخرفان أنهم مازال لهم مكان فى عقول وقلوب المصريين أحب أقولكم إن شخص واحد فقط فى عقولنا وقلوبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر".

وتابع آخر: "كلاب تميم تحت جزم الجيش والشرطة والشعب تحيا مصر رغم أنف الحاقدين، معلش عمالين تقولولنا خليكم رجالة وانزلوا شوارع مصر، طب ماتخليكم انتو رجالة وتنزلوا مصر من الأساس، ولا ملكوش في الرجولة ولا تعرفوها؟!".