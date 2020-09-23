"الحياة اليوم" يعرض أزمة طلاب الدمج مع معهد الفنون التطبيقية

عرض برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، فقرة عن مشكلة طلاب الدمج مع معهد الفنون التطبيقية، حيث يرغب 8 طلاب من طلاب الدمج في دخول المعهد، في ظل رفض وأزمة كبيرة تواجههم، في دخول المعهد.

قال محمد الحسيني، أحد طلاب الدمج في الثانوية العامة، إن الرئيس السيسي دعم طلاب الدمج كثيرا من خلال قوانين تعليم الدمج والإعاقة، لافتا إلى أنه هو و8 من زملائه خريجي ثانوية العامة الدمج، وتحدثوا لغات عديدة، ويرغبون في الانضمام لمعهد الفنون التطبيقية، ألا أن المعهد يرفض.

وتابع أنهم يحلمون في دخول مركز الطباعة والرسم في المعهد العالي للفنون التطبيقية، ولكن يرفضون في المعهد، لأنهم خريجي شعبة أدبي، والمعهد يريدون من شعبة علمي.

وأردف: "أنا مش ناقص حاجة عن أي بني آدم، أنا بتعب وبشتغل وبكسب زيي زي أي حد، وبتمنى وبطالب الرئيس السيسي بعمل قرار بدخولنا المعهد عشان هنبدع فيه".

وفي سياق متصل تحدث تاج الدين الحسيني، والد الطالب قائلا، إن المعهد سمح لهم التدرب لمدة عامين في المعهد، ومن ثم رفض دخول الطلبة

وأشار إلى أن نجله يريد دخول المعهد من أجل أن يكتسب خبرات أكثر في الرسم والفن والطباعة، خاصة أنه موهوب في تلك الوظيفة، وأن رئيس المعهد أعرب أنه ليس لديه مانع في ضمهم، ويتمنى تسهيل الإجراءات في الفترة المقبلة، متابعا: "إحنا نتمنى يكون هناك استثناء لهؤلاء الطلاب ومساعدتهم".