اختفاء "طالب دمج" في ظروف غامضة منذ 5 أيام بالشرقية

اختفى طفل يبلغ من العمر 14 سنة، يعاني من صعوبات في النطق والإبصار، في ظروف غامضة، قبل 5 أيام، بعد خروجه من منزله في قرية "دويدة"، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغاً من "ثروت رجب"، مقيم بقرية "دويدة"، بتغيب ابنه "ممدوح"، طالب في الصف الأول الثانوي، حيث خرج من المنزل قبل 5 أيام، دون عودته مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقال والد الطفل لـ"الوطن" إن ابنه خرج من المنزل يوم الجمعة الماضية، وتوجه لشراء "طعمية" للإفطار، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن، مشيراً إلى أنه بعد مرور فترة من الوقت، قامت الأسرة بالبحث عنه دون جدوى، لافتاً إلى أنه أثناء البحث، أخبرهم أحد الأشخاص بأنه شاهد الطفل متوجهاً إلى قرية مجاورة، بينما أبلغت إحدى السيدات بأنها شاهدته في محطة القطارات بمدينة الزقازيق.

وأضاف "الأب" أن ابنه يعاني من ضعف الإبصار، وضعف في النطق، حيث يدرس بنظام الدمج، وناشدت الأسرة مساعدتهم في البحث عن الطفل، والتواصل معهم في حالة العثور عليه، أو سرعة إبلاغ أقرب وحدة شرطة.