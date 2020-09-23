تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020

كشف مصدر مسؤول بوارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، ستنطلق منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بـ72 ساعة، مؤكداً أنها ستكون في حدود نسبة الـ10% المقرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال تنسيق الـ3 مراحل، مشيرا إلى أنه يجرى الآن، الإعداد لتحديد موعد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتنسيق الدبلومات الفنية 2020.

"التعليم العالي": 180 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة حتى العاشرة صباح الثلاثاء

وأضاف، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، ستظهر خلال 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات لها، بحد أقصى السبت المقبل، مؤكداً أن الوزارة ستعمل الفترة المقبلة على الإعداد لإطلاق مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية وشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ورغم الموعد المحدد لغلق موقع التنسيق، يستمر الموقع التنسيق الإلكتروني، في تلقي طلبات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 180 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، ومضيفًا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.