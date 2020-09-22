التعليم العالي: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، ستظهر خلال 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات لها، بحد أقصى السبت المقبل، مؤكداً أن الوزارة ستعمل الفترة المقبلة على الإعداد لإطلاق مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية وشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني، بعد قليل، باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020، على أن يبدأ بعدها فوراً الإعداد لترتيب الرغبات وتسكين الطلاب بالكليات، وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية، والعدد المتقدم لها، ومجموع الطالب في الثانوية العامة، وذلك تمهيداً لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 180 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، ومضيفًا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

التعليم العالي: 180 ألف طالب سجلوا رغبات المرحلة الثالثة

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم، الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة علي مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.