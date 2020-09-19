خطوات تسجيل الرغبات والحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020 النتيجة الخاصة بهم، حيث بدأ تسجيل الرغبات يوم الخميس الماضي ويستمر حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل والموافق 21 سبتمبر الجاري، حيث أتاحت الجامعات المصرية معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة أمام الطلبة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات تسجيل الرغبات والحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة فور إعلانها، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من التنسيق

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- يختار الطالب مصدر الشهادة التي تمّ الحصول عليها.

- يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- يدخل الطالب الرغبات التي يريدها الطالب بالترتيب.

- التأكّد من سلامة البيانات الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

- يتمّ عرض قائمة رغبات الطالب على الشاشة، ويُسمح له بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

- بعد التسجيل إلكترونيًا يعرض الموقع استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعه واستمارة رغباته.

- ثم يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع ويستخدمها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكّد من الحد الأدنى للرغبة التي تمّ الترشيح لها.