شهر حبس لسائق تاكسي بالغردقة سرق "كولمن" سبيل مياه وباعه بـ 50جنيها

أيدت محكمة جنح مستأنف الغردقة اليوم الثلاثاء، حبس سائق تاكسي لمدة شهر، بتهمة سرقة "كولمن" مياه من أحد شوارع مدينة الغردقة، وباعه بمبلغ 50 جنيها.

وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائق تاكسى أثناء قيامه بسرقة "كولمن" مياه من أحد شوارع الغردقة ووضعه في شنطة التاكسي.

وتمكنت مباحث مرور البحر الأحمر برئاسة العقيد جورج عادل رئيس مباحث المرور من تحديد هوية سائق التاكسي ومالكه من خلال الكود الأمامي عليها وتم ضبطه أثناء مروره بأحد الأكمنة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

واعترف المتهم أمام المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة بسرقته "الكولمن" وعرضه للبيع مقابل خمسين جنيها، وعلل ذلك لحاجته للمال.

تم عرض السائق على النيابة العامة وإحالته للمحاكمة والتي قررت حبسه لمدة شهر.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع مدينة الغردقة، لسائق تاكسى يسرق كولمن مياه وضعه أحد المواطنين كسبيل لله ليشرب المارون منه.

كان أظهر فيديو الذى تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قيام سائق تاكسى بالتوقف بالقرب من كولمن المياه، والقيام بفتح شنطة السيارة التاكسي، والتوجه إلى الكولمن والتظاهر بأنه يقوم بالشرب منه، إلا أن الكولمن كان فارغا من المياه وقام بسرقته ووضعه داخل التاكسى