بالصور.. "الطبطبة" تجذب السائحين على شواطئ الغردقة

جذبت أغنية "بالبنط العريض"، للنجم الإماراتي حسين الجسمى، العشرات من السائحين على شواطئ الفنادق السياحية بالغردقة والذين تراقصوا على أنغام أغنية "الطبطبة" والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهم في حالة سعادة ومرح.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية، إن فنادق الغردقة شهدت الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية من المصريين لقضاء إجازة الصيف نزلاء والخارجية من الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى أكثر من 40% وقاربت على 50% في بعض الفنادق وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وأوضح أن 206 فنادق بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، ولجان الفحص المشتركة تستمر في عملها بالمرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية.