150 مليون جنيه حصيلة الجامعات الخاصة من رسوم "الأبليكيشن"

أسدلت الجامعات الخاصة الستار الأسبوع الماضي، عن التقدم للإلتحاق بمختلف كلياتها، وكذلك وقف سحب ملفات التقدم "الأبليكشن"، للعام الجامعي 2020، والبدء إختيار الطلاب وفقاً لدرجات اختبارات القبول و الحد الأدنى للتنسيق الداخلي لكل كلية

ووفقاً لأحصائيات جهاز تنظيم الإدارة عام 2019، بوجود 25 جامعة خاصة تحتوى على 153 كلية منها 54 كلية نظـرية، و99 كلية عملية، ووفقا للإحصائيات التي أكدت أن عدد المتقدمين وليس المقبولين بالكليات تجاوز الـ100 ألف طالب و طالبة بالكليات العلمية، وأكثر من 30 ألفا سجلوا استمارات الأبليكيشن بالكليات النظرية، ليتخطى بذلك اعداد الطلاب المسجلين للأبليكيشن الـ130 الف طالب وطالبة بجميع الجامعات.

وبالنظر في رسوم و أسعار، فإن متوسط سعر الأبليكيشن يتراوح ما بين 1000 جنيه لـ2200 جنيه، بالإضافة إلى رسوم الاختبارات التي تم إقرارها وتراوحت ما بين الـ500 جنيه لـ 1500 جنيه، فإن الحد الأدنى لممتوسط حصيلة الجامعات الخاصة من رسوم الأبليكيشن تتجاوز الـ 150مليون جنيه.

ووفقاً للإحصائيات فإن متوسط الطلاب الذين تقدوا بسحب إستمارات " الأبليكيشن" بكليات القطاع الطبي تراوح ما بين 1000 لـ2000 طالب بالكلية الواحدة ، وفي كليات القطاع الهندسي 700 طالب لكل كلية و 700 طالب متوسط بالكليات القطاع الإنساني " النظرية".

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أنه يجرى حالياً إجراء التنسيق الداخل على باقس كليات الجامعات خاصة الكليات الإنسانية، مؤكداً انه خلال أيام سيتم الإنتهاء من تسكين جميع الكليات بالأعداد المقررة لها من قبل المجلس، لافتاً إلى أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، تتابع لحظيا الملفات المقدمة من قبل الطلاب بالكليات و مراجعتها، خاصة شهادات الثانوية العامة، وذلك وفقاً لللقواعد التي أقرها المجلس الفترة الماضية في هذا الشأن.

وقبل بداية كل عام دراسي جديد، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يسعى عدد كبير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة نظرًا لأن مجاميعهم في الثانوية لن تمكنهم من دخول الكليات التي يرغبون بها.

ويلتحق بالجامعات الخاصة ما يقرب من 5% إلى 7%، من إجمالي عدد الناجحين من طلاب الثانوية العامة، بينما يتقدم لهذه الجامعات نسب أكبر مما مخصص لها من طاقة استيعابية.

وتبدأ رحلة الانضمام للجامعات الخاصة، بـ"استمارة" طلب الالتحاق " الأبليكيشن"، والتي تتراوح أسعارها بين 1000 إلى 2200 جنيه، نظير التقديم في كلية الواحدة، ولا ترد سواء التحق الطالب بالجامعة أو لم يلتحق.

وقال رئيس إحدى الجامعات الخاصة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن ما يزيد عن 3000 طالب وطالبة تقدموا للالتحاق بإحدي الكليات منذ الإعلان عن فتح باب التقدم، موضحاً أن إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذه الكلية 400 مقعد فقط.

وتابع، أن قواعد الالتحاق والتصفية للمتقدمين للكليات، تخضع لمبدأ شرائح المجاميع النسبية واختيار أعلى 400 طالب من حيث المجموع.

الجامعات الخاصة : التقدم للجامعات يخضع لمبدأ العرض والطلب

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الرسوم المخصصة للتقدم والالتحاق شاملة عددا من البنود، أهمها الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للقبول بالكليات لجميع الطلاب، فضلاً عن اختبارات القدرات في بعض الكليات، لافتاً إلى أن التقدم للجامعات يخضع لمبدأ العرض والطلب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية، منتصف الشهر الماضي ، في برنامج مساء dmc، إن سعر استمارات القبول بالجامعات الخاصة، يخضع لتقييم الجامعات الخاصة، وليس مسؤولية الوزارة، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يحكم هذا المسألة حتى الآن.

وتستعرض "الوطن"، بعضا من رسوم الجامعات الخاصة في مصر.

- جامعة النهضة: 600 جنيه طلب إلتحاق.. و600 جنيه رسوم امتحان تحديد مستوى.

- جامعة 6 أكتوبر: 1000 رسوم الملف و500 جنيه.. و 100 جنيه إضافة رغبة ثانية

-جامعة مصر: 2000 رسوم التقديم.. و100 جنيه للرغبة الثانية

-الجامعة البريطانية: 1000 جنيه للتقدم.. و500 جنيه للامتحان

-الجامعة الألمانية الدولية: 550 جنيها رسوم الابليكيشن

-الجامعة الألمانية بالقاهرة: 550 جنيها رسوم التقديم

-جامعة المستقبل: 1000 جنيه رسوم تقديم

-جامعة الأهرام الكندية: يسدد الطالب 1000 جنيه تكلفة ملف القيد والتسجيل.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب: 1000 جنيه رسوم التقدم والتسجيل.