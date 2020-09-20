خبير تربوي: جيل التعليم في عهد الرئيس السيسي "محظوظ"

وصف الخبير التربوي حسن شحاتة، جيل التعليم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"المحظوظ"، وذلك في ظل التطور الكبير في التعليم التي تشهده مصر في الوقت الحالي.

وعبّر"شحاتة"، في تصريحات تلفزيونية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تين" عن سعادته بكونه واحدًا من الذين حضروا عصر الرئيس السيسي، متابعًا: "لم أكن أتصور أن هذا الكلام اللي على الورق يتحول إلى واقع، لم أكن أتصور أن طارق شوقي وزير التعليم سيفي بوعده حينما قال إنه سينسف التعليم التقليدي".

وتابع أنَّه كان يعتقد أن "وزير التعليم كلامه مجرد خيال، وأنه وزير خيالي، ولكن حينما جلس معه، ورأى خطته تأكّد من أن الرئيس السيسي يختار أشخاص بعينها من أجل التطوير والتخطيط للمستقبل".