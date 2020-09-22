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السيسي: الدولة بذلت جهودا لصون حق المواطن في عيش كريم

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محمود البدوي
10:52 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية قامت بإنشاء المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الاساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر سعت لتخفيف آثار الإصلاحات على تلك الفئة وكذلك التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حق رئيسي من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي الجهود التي تعد اسهاما مباشرة لصون حق المواطن في عيش كريم.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم.

 

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