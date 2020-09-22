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السيسي: 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمصريين

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محمود البدوي
10:57 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وبدون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا في أداء واجبنا الإنساني إزاء نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تستضيفهم حاليا على ارضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين، دونما أي عون أو دعم يمتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التي يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.

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