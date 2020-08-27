اليوم.. الأعلى للثقافة يناقش "جذور الشخصية المصرية" في محاضرة

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة، برئاسة الدكتور السيد الحسيني بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، محاضرة بعنوان: "جذور الشخصية المصرية"، يلقيها الدكتور السيد الحسيني، ويدير المحاضرة الدكتور عبدالمسيح سمعان عضو اللجنة، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس، الموافق 27 أغسطس الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

تقام المحاضرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث أمانة المؤتمرات الندوة أونلاين عبر صفحتها على "فيس بوك" وقناتها على اليوتيوب.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن مؤخرا عن استئناف الفعاليات الفكرية والثقافية للمجلس بحضور 20 فردا كحد أقصى وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ويتم تسجيلها وبثها على قناة المجلس باليوتيوب عقب إقامتها.

كما أشار إلى أن برنامج فعاليات مبادرة "ثقافة أون لاين" مستمر ويتضمن محاضرات منفصلة يقدمها متخصصون ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة يوم الأربعاء من كل أسبوع، سلسلة "اقرأ معانا" بمشاركات مصرية وعربية لنخبة من المبدعين ويتم بثها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، سلسلة "كل يوم شاعر" وتذاع أيام السبت، الإثنين والأربعاء أسبوعيا، إضافة إلى سلسلة أفلام تسجيلية عن أعلام الفن التشكيلي والعمارة يومي الاثنين والأربعاء إسبوعيا.