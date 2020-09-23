خالد منتصر: فراس السواح وّضح دور "الأسطورة" في تشكيل الوعي الديني

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر والكاتب، إن الكثيرين ينظرون إلى الأساطير على أنها مجرد حكايات قديمة، وفي أحسن الأحوال مجرد مخاطبة واستعراض لتطور الحس الجمالي والإنساني في بدايته الأولى.

وأضاف "منتصر"، خلال برنامجه "يتفكرون"، الذي يُعرض على شاشة "الغد" الإخبارية، أن المفكر فراس السواح وّضح دور الأسطورة في تشكيل الوعي الديني، كذلك استندت اليها الفلسفة القديمة في بداية ظهورها قبل أن تُحاربها حين اكتست بنداء المنطق.

وأوضح الكاتب والمفكر، أن فراس السواح عمل على رصد العلاقة بين الأساطير الشرقية والأساطير الإغريقية، مكتشفًا تسرب الكثير من عناصر الأولى إلى الثانية ، موضحًا ضرورة معرفة ما أهمية دراسة العلاقة بين اساطير تلك الحضارات وكيف يمكن أن نفهم واقعنا بالعودة إلى زمن الاساطير، وما دلالة وجود تبادل ثقافي بين الشرق والغرب القديمين بالنسبة لواقعنا المعاصر.