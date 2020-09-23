أستاذ فلسفة لـ"خالد منتصر": إشكالية الموت وجدت داخل الأسطورة

قال الدكتور مختار بن عبد اللاوي، أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني في المغرب، إن دراسة "الأسطورة"، قضية في غاية الأهمية، فهناك عنصرين أو عاملين يجعل الكثيرون يستهينون بقيمة وأهمية الأسطورة، الأول أنهم يعتبرونها جزء من الماضي وانتهى، وهذا يُعد تبخيث من قيمة الأسطورة وعدم الانتباه للدور الكبير الذي تلعبه الأسطورة لاحقًا، فيما يتعلق بالفكر الفلسفي والفكر الديني وكذلك الفكر العلمي.

وأضاف "بن عبد اللاوي"، خلال حواره في برنامج "يتفكرون"، مع الكاتب والمفكر خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الأمر الثاني يكمن في قيام الكثيرين بحصر "الأسطورة" داخل البعد الأدبي، ربما مبررهم في ذلك أن التعبير سابقًا كان تعبيرًا شعريًا وشفهيًا، فالشعر كان التعبير الأول للإنسان في لقائه مع الطبيعة وفي تعبيرة وبناء علاقته بالطبيعة.

وتابع: "هناك بعد أدبي، نعم، ولكن هناك إلى جانبه قضية أو إشكال فلسفي كبير، إشكالية الموت وهي إشكالة مُؤسسة للفلسفة سوف تنشء وتتطور داخل الاسطورة، إشكالية (معنى ودلالة الحياة) هي إشكالية وجدت داخل الأسطورة، الأسطورة لا زالت حتى الآن تعيش معنا في الفلك مثلا، ومن هنا أحيي مشروع فراس السواح، قد أختلف معه في بعض التفاصيل ولكن بالتركيز والاختيار، فراس سواح نجح في أن يعيد الاعتبار للأسطورة، وأن يحولها لسؤال مهم مطروح على الذهنية العربية.