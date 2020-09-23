محافظ الأقصر يؤكد إزالة مخالفات البناء بداية الشهر المقبل

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأنه لن يعتد بأي طلب تصالح لم يسدد رسوم الجدية المقررة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، وذلك قبل انتهاء المهلة بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وأضاف محافظ الأقصر، إنه في حال الامتناع عن سداد رسوم جدية التصالح سيتم إزالة المخالفة عقب انتهاء المهلة، وأنه سوف يتم تفعيل قرارات الإزالات لكافة المباني المخالفة بكل حزم اعتبارا من 1 أكتوبر 2020 عقب انتهاء مهلة التقدم مباشرة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

يأتي ذلك بناء على التوجيهات الواردة بشأن المهلة الممنوحة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والمقرر الانتهاء منها في 30 سبتمبر 2020.