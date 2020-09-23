هدى الخولي: الفلسفة حاولت مغادرة تفكير الأسطورة إلى المنطق

قالت الدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، إنه يجب تحديد معنى الأسطورة اصطلاحيًا، أو معناها باللغة العربية، فهي تأتي من فعل سّطر أو كتب أو وضع الكلمات في سطر أو في جملة، وهذا هو تفسيرها من خلال روجوعها لبعض المراجع العربية، موضحة أن الأسطورة اليونانية أتت من الغموض أو اللغز.

وأضافت "الخولي"، خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الكاتب والمفكر خالد منتصر، أن كل الكتابات الفلسفية الأولى بكل لغات العالم، كانت تسمى من الأسطورة إلى المنطق، فالفلسفة حاولت طوال الوقت، أن تكسب أرض من الأسطورة، وهذا لا يعني أن الأسطورة ليس لها مكانتها، فبكل بساطة كانت الأسطورة أول مراحل التفكير الانساني.

وأوضحت رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، أن الإنسان في البداية بدأ يفكر تفكير أسطوري، وهي مجموعة من الروايات التي تعبر عن المعتقدات وطقوس الشعوب المختلفة، ليس فقط أساطير يونانية، حيث أن هناك أساطير شرقية، فالأسطورة تُعد مرحلة اساسية للفكر الانساني وبداياته.

وتابعت: "كل ما فعلته الفلسقة هي محاولة الخروج من التفكير المنطق المتعارف عليه الهوية وعدم التناقض إلى فكر أكثر انضباطًا ومنطقية، وتكمن الاسطورة في خلفية افلاطون الذي نسج الأسطورة بمهارة بارعة داخل العصر الكلاسيكي والذهبي للفلسفة، وبذلك هناك تطور طبيعي للأسطورة، فالفلسفة الطور الثاني بعد طور الأسطورة، ثم بعد ذلك الطور العلمي المجرد".