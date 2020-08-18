لينين الرملي.. صانع الفلسفة الخاصة للكوميديا

ما أن يسمع الجمهور أو المتخصصين في المسرح والفن بمصر والوطن العربي اسم لينين الرملي، حتى يقفز بأذهانهم العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا، فهو صاحب شخصيات "عرفة الشواف" في "وجهة نظر" وبخيت وعديلة في ثلاثة أجزاء من الفيلم السينمائي الذي حمل عنوانه اسمهم على مدار سنوات.

لينين الرملي صاحب مدرسة الفلسفة الكوميدية الذي اعتمد خلال أعماله الفنية التي كتبها أن يكشف أمراض وعيوب المجتمع بشكل ساخر، لا يضع حلولا ولا يقدم إجابات، فقط يجعل المشاهد والجمهور يضحك ويفكر ليتغيروا ويتحركوا نحو الأفضل.

آمن "لينين" دومًا بأن الإنسان هو من يمتلك قراراته النابعة من أفكاره، جسد خلال أعماله كافة الأنماط البشرية بشخصياتها وتعقيداتها لتصبح قريبة من الجمهور فكل إنسان يستطيع أن يرى نفسه في عمل من أعمال لينين الرملي.

مشوار فني ممتد لنصف قرن أبدع خلاله في العديد من الأعمال الفنية بكافة أشكالها سواء السينمائية أو التلفزيونية، ويظل المسرح هو بيته وعنوانه، تعاون خلال مشواره مع كبار النجوم والمخرجين، ليقدموا تحفًا فنية ظلت حاضرة في أذهان الجمهور وتاريخ الفن العربي.