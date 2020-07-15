10 طلاب يؤدون امتحان "الفلسفة" بلجنة المكفوفين في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في 21 الشهر الماضي، وتختتم الثلاثاء21 يوليو الجاري. وأدى اليوم طلاب لجنة المكفوفين امتحانهم في مادتي الفلسفة والمنطق.

وقالت وكيلة الوزارة، إن 10 طلاب أدوا الامتحان في اللجنة اليوم، حيث جرى تقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتفق عليها، حسب تعليمات الوزارة.

ولفتت إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى تؤثر على عملية الامتحان. وأضافت أنها تفقدت صباح اليوم، لجنة الامتحانات بمدينة بني سويف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.