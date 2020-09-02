صفحات الغش تنشر نموذج امتحان "الفلسفة والمنطق"

تداولت بعض صفحات الغش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات واتس أب، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي يؤديه حاليا طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة "دور ثان".

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية بالوزارة، يتواصل مع الجهات المعنية لتحديد هوية الطالب المتسبب في تسريب الامتحان ونشره على صفحات الغش، بما يخالف آلية وطبيعة أداء الامتحان، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.