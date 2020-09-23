أحمد عكاشة: 80% من محتوى "نتفليكس" يروج للمثلية الجنسية

قال الدكتور أحمد عكاشة عضو المجلس الرئاسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن الشخصية والأخلاق والضمير إلى حد ما شيء واحد، وهي موجودة في الفص الأمامي من الرأس (الجبهة) في الإنسان.

وعن تفشي الأمراض النفسية، قال عكاشة، خلال ندوة "الشخصية المصرية وتحولاتها"، التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررتها الدكتورة درية شرف الدين، وأدارها الإعلامي مفيد فوزي: "كلنا نعاني من أمراض نفسية، وبأمزجة مختلفة، منها الخائف القلق، وهناك المزاج الاكتئابي، والمزاج النوباتي المتقلب، وهناك المزاج الانبساطي"

وأكد أن الابتسامة تطيل العمر، ولا توجد نفس مطمئنة إلا بالموت أو الحب، متابعا: وأي عمل لا يغلفه الحب، فهو أجوف لا قيمة له، فالحب يرفع الدوبامين الذي من شأنه أن يحدث حالة لهفة وبهجة، وله تأثير مماثل لتأثير الحشيش، موضحا أن السعادة عملية عقلية، واللذة عملية جسدية.

ونصح عكاشة الصحفيين، بعدم كتابة أخبار الحوادث في الصفحات الأولى، قائلا: "الناس بتقلدها".

وقال جمال الشاعر، في مداخلة، أن قدر عائلة عكاشة هو الإسهام في بناء الشخصية المصرية، منذ الشقيق الأكبر الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق.

وطرح الشاعر سؤال ماذا حدث للمصريين على مدار 7 آلاف سنة؟ وأجاب عكاشة 70% لا يدفعون ضرائب، و60% يتهربون من دفع الكهرباء.

وقال مستشار الرئيس، إن رفع الدعم عن السلع المدعومة، من شأنه أن يجعل كل مواطن يتحمل مسؤوليته، موضحا أن غياب الضمير والفضيلة والقدوة، أثر على تربية الإنسان، "ينقصنا الوعي والضمير والعواطف".

وتابع: "نتفليكس تسوق للمثلية الجنسية، 80% تشير للمثلية الجنسية"، وذلك في رده على سؤال عن تأثير العولمة والتكنولوجيا على الأخلاق، مستشهدا بكلام عن الشخصية المصرية، لابن خلدون قال: "إن الشخصية المصرية تتميز بالخضوع والخنوع والفهلوة، وتأليه الحاكم".

وأضاف عكاشة: "المسلمون هم أكثر الناس يقتل بعضهم بعضا من دين واحد، في الوقت الحالي وكذلك العرب، مشيرا إلى أن القتل فكر ضلالي، لكن الطب النفسي، لا يعالج الضلالات الدينية ولا الضلالات السياسية".