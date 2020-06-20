أحمد عكاشة: الابتسامة مُعدية وابتعدوا عن الأخبار السيئة وتفاءلوا دائما

أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، أن الصحة النفسية تعتمد على قدرة الفرد على التكيف على المرونة والتحمل والصمود.

وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الإنسان يواجه المحن والمشاكل في حياته وهناك من يصمد أمامها وهناك من ينهار وذلك حسب قدرة الإنسان والتي تختلف من إنسان لآخر.

وتحدث عكاشة عن تأثير جائحة فيروس كورونا على نفسية المواطنين، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين لن تتأثر من العزل وأن هناك من تأثروا من العزل وترك لهم آثارا سلبية.

وأشار عكاشة إلى أن العزل ترك آثارا إيجابية وسلبية على المواطنين، لافتًا إلى أن التواصل الأسري من الآثار الإيجابية للانعزال بسبب فيروس كورونا.

وشدد عكاشة على أهمية الابتسامة في حياة الإنسان وأثنى على الإعلامية سارة حازم وابتسامتها، مضيفًا: "الابتسامة بتطول العمر ومُعدية وبتسعد من حولك وانتي عديتيني اني بقيت بتكلم في التليفون وأنا مبتسم".

ونصح عكاشة المواطنين بأن يستعملوا التفاؤل كأسلوب حياة والبعد عن التشاؤم، مطالبًا باستغلال فترة الحظر في التقارب الأسري وألا تقضي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت على التقارب بين أفراد الأسرة.

وأكد عكاشة أن العزل أثر على بعض الأسر، خاصة التي لم تعتد على وجود الزوج بشكل دائم وأنه حدثت مشاكل بسبب وجود الرجل في المنزل بشكل دائم باعتبار أن ذلك أمر غير طبيعي.

ونصح عكاشة المواطنين بعدم متابعة الأخبار التي تسبب لهم الخوف والهلع والبعد عن أخبار كورونا، مشيرًا إلى أن وفيات السرطان والانتحار أضعاف وفيات كورونا في العالم.