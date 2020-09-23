أشرف حاتم: من يعاني أمراض مزمنة عليه الحصول على مصل الإنفلونزا

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنهم في السنوات الماضية، كانوا ينصحون لعدد معين من الأفراد، خاصة أقل من 5 سنوات أو أصحاب الأمراض المزمنة، بأخذ مصل الإنفلونزا، ومن المهم أخذ هذه الفئات إضافة إلى للفئات المختلطة والمترددين على أماكن العمل أو المدرسة، لها تجمعات أخذ تطعيم الإنفلونزا.

وأضاف "حاتم" خلال لقاء عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن التطعيم شأنه أي تطعيم لا يقي بنسبة 100% من الإنفلونزا ولكن يقلل من أعراضها، وإذا أصيب الشخص الذي أخذ مصل الإنفلونزا بفيروس كورونا من السهل التفرقة بين أعراضهما.

وأوضح أن أعراض كورونا شبيهه بالإنفلونزا، ولكن الأول يتميز بارتفاع حرارة الجسم، الذي لا يستجيب لمضادات الحرارة، إضافة إلى تأثير حاستي الشم والتذوق لكن دون رشح عكس الإنفلونزا، مؤكدا أن 25% من مصابي كورونا يصابوا بالإسهال والمغص.