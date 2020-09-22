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السيسي: مصر من بين دول قليلة حققت معدل نمو إيجابي رغم أزمة كورونا

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محمود البدوي
10:53 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مجال الاقتصاد واتساقًا مع المنظور الشامل لرؤية مصر 2030 فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي كان إسهامًا كبيرًا في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائرة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع: "مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالاضافة للسيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا".

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