السيسي: كورونا أوجبت توفير الدعم للدول النامية خاصة أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تستوجب توفير الدعم للدول النامية خاصة الافريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية وتخفيف اعباء الديون المتراكمة عليها.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للـأمم المتحدة، أنه يجب الاستفادةمن الاداوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولي بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء اثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب والهجرة غير المنتظمة ومعالجة أسباب النزاعات.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات