التنمية المحلية تستقبل 1.3 مليون طلب تصالح والحصيلة 8.6 مليارات جنيه

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يتبقى 8 أيام على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أن المراكز التكنولوجية، استقبلت مليون و319 ألف طلب تصالح.

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن المنوفية هي أعلى المحافظات التي استقبلت طلبات للتصالح، ويليها محافظة البحيرة، موضحًا أن ان أعلى المحافظات في نسب المتحصلات القيمية من رسوم الجدية وقيمة ملف التصالح هي القاهرة، يليها الإسكندرية.

وأشار إلى أن إجمالي المتحصلات، وصل لـ8.6 مليار جنيه، موضحًا أن المحافظات استقبلت أخر 24 ساعة 45 ألف و437 طلب، حيث إن البحيرة في أخر 24 ساعة، استقبلت 6140 طلب، يليها القاهرة ثم الجيزة.

وأكد قاسم، أنه بسبب التزاحم على المراكز التكنولوجية والإقبال الكثيف من المتقدمين للتصالح، تم فتح المدارس لتلقي الطلبات، حيث إن بها أماكن مظللة للمواطنين ومراجعة الأوراق واستكمالها في المراكز التكنولوجية.

وأوضح "قاسم"، أن هناك من تقدم بأوراقه كاملة وبعض المتقدمين للتصالح سيستوفون باقي الأوراق خلال شهرين بعد توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن من يتقدم للتصالح يحصل على نموذج "3"، والذي يعطل أي إجراء قضائي ضد المبنى المخالف، وهو نوع من أنواع التيسير على المواطنين.

وتابع: "تقدم في المرحلة الأولى 185 ألف طلب تصالح اصحابهم لم يدفعوا جدية التصالح"، مشيرًا إلى أن عليهم التقدم لدفع رسوم جدية التصالح قبل يوم 30 سبتمبر ليكون الطلب ليس به أي شكوك.