التنمية المحلية: برنامج ممول بمليار جنيه لتطوير صعيد مصر

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بشراكة مع البنك الدولي، تشرف عليه الوزارة، موضحا أن البرنامج ممول بمليار دولار، 500 مليون من البنك الدولي، و497 مليون من الحكومة المصرية.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن البرنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية في محافظات صعيد مصر، ويعمل على تطويرها، وجرى العمل على مشاريع عديدة في المحافظات المختلفة.

وتابع أن المواطن في الصعيد، يشعر بجدوى المشروعات حتى الآن، خاصة أنه أثناء فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة الماضية تم ضخ عدد من الاستثمارات، وتم تدريب الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 5 ألاف متدرب للتخطيط والمتابعة في محافظتي سوهاج وقنا.

وأشار إلى أن هناك مشاريع تم تنفيذها من أجل دعم صعيد مصر في الفترة الماضية، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 66 مشروع مياه شرب 1.2 مليار جنيه في سوهاج 39 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي 1.5 مليار جنيه في قنا، مع توفير فرص عمل في 11 قرية نتيجة تلك المشاريع.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، والسيد أشرف الداودي محافظ قنا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".

ووجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والانتاجية المتميزة التي يشتهر بها ابناء الصعيد. كما وجه بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً وعلي ان يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.