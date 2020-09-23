"قاسم": برنامج التنمية على أرض صعيد مصر تكلفته 12 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع برنامج "التنمية على أرض صعيد مصر"، مشددًا على أنه مشروع قومي، وأنه أحد أهم برامج الحكومة، الذي يستهدف من خلال التنمية الشاملة لمحافظتي سوهاج وقنا.

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه من الممكن أن يتم تعميم هذا البرنامج على باقي المحافظات، مؤكدًا أن البداية ستكون بمحافظتي أسيوط والمنيا، موضحًا أن الحكومة تعمل الآن بمبدأ اللامركزية.

وأشار أن كان هناك الكثير من الأقاويل بأن الصعيد مهمش، لافتًا أنه الآن يحصل على نصيب أكبر من التخطيط والتنفيذ.

وأوضح أن هذ المشروع جاء بقيمة إجمالية 12 مليار، موزعين على 3707 مشروع، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتغطية الترع وتدعيم وحدات اجتماعية، وتم الانتهاء من 2424 مشروع، بنسبة 75% من إجمالي المشروعات، وهو ما يشكل المرحلة الأولى، ويأتي بدعم 500 مليون دولار من البنك الدولي و500 مليون جنيه من الحكومة.