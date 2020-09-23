أنجبت 4 توائم وحملت بالـ5.. أم تتعرض للحسد وتفقد أبنائها والجنين

العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر.. هذا ما أثبتته الواقعة المؤلمة التي حكتها آلاء الوسيمي، حول واقعة وفاة 4 أطفال توائم في حادث سيارة، بعد حمل الزوجة بالطفل الخامس.

الواقعة كما كتبتها الوسيمي، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كانت رسالة من قريبتها الحامل تقول فيها: "آلاء مخنوقه أوي علشان (....) بتقولي انتي حامل ليه، ما كفاية عليكي الأربعة ولا عايزه تاخدي كل حاجة، والي زيي مش عارفة تخلف واحد معاق حتى".

وأضافت: "زعلانه يالولو علشان محدش يعرف إني اتعالجت سنين وكنت بموت"، وردت عليها آلاء قائلة: "لا ياحبيبتي مش قصدها وشويه تهديه".

لتفاجئ بمنشور البقاء لله والدوام لله، توفوا اليوم إلى رحمة الله تعالى أصحاب السابعة من العمر، طاهر محمد الوسيمي ومالك محمد الوسيمي، وكارم محمد الوسيمي، ومازن محمد الوسيمي، في حادث سياره بإيطاليا، والأم حاله إجهاض، وفي العناية، والأب كسر في الحوض وغيبوبة.

وأضافت: "حسبي الله وكفى بالله وكيلا ربنا منتقم"، وتذكرت ما كان يدور بينها وبين هولاء الأطفال "يا لولو افتحي فيديو نبوسك.. يالولو افتحي نسمعلك قرآن.. يالولو افتحي لكل واحد فينا وقت طويل لوحده علشان نشبع منك..عايزين نشوفك يالا بقي وحشتينا اوي.. وحفظنا كمان جزء وأحاديث.. حاضر يا حبايبي هنتقابل قريب أوي أنا أسفة مكنتش أعرف اني مش هقابلكوا تاني ياحرقه قلبي عليكوا".