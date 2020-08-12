خالد الجندي: الحسد قد يؤدي إلى الموت.. وعلى المسلم تحصين نفسه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "الحسد قد يؤدي إلى الموت وهو بمثابة قتل"، ذاكرًا أن "سهل بن حنيف وجد عين ماء "بركة"، فخلع ملابسه ليغتسل فيها، وعندما رآه عامر بن ربيعة ورأى جسده قال " جلده كاللبن"، أي جلده ابيض فاتح.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه "بعد هذه الكلمات مباشرة خر بن حنيف مغشيًا عليه، وقد رقد في الأرض"، مستطردًا: " يعني بالصلاة على النبي كده الله يحفظنا جاله شلل رباعي"، موضحًا أنهم "قد حملوه وذهبوا به إلى الرسول عليه السلام".

وأشارعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن "النبي عندما علم بالأمر نظر بشكل غاضب لعامر بن ربيعه وقال " علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فليدع له بالبركة".

وتابع :" طب حد يقولي ذنب بن حنيف ايه؟، هو ذنبه إنه لم يُحصن نفسه، زي ما بنتكلم عن فيروس كورونا المستجد، على المصاب والسليم اتباع الإجراءات الاحترازية، فالسليم ذنبه إنه لم يحصن نفسه بالمناعة والتباعد الاجتماعي، والمصاب كان واجب عليه أن يعطس في كمه أو ملابسه".