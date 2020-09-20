وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان محاور طرق بـ4 مليارات جنيه

تفقد وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، اليوم، سير العمل في عدد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في أسوان، من أجل دفع العمل بالعديد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور الربط بين شرق وغرب النيل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد شرايين التنمية والعمران على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ أسوان الشكر إلى القيادة السياسية على النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة في كافة محاور التنمية التي تشهدها المحافظة، وخاصةً قطاع النقل، لإنشاء المحاور الطولية والعرضية والكباري، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية.

وأكد المحافظ أن ما تشهده محافظة أسوان حالياً يجسد ملحمة للبناء والامتداد العمراني، في ظل المشروعات الجارية، وخاصة محاور وكباري كلابشة الحر، ودراو، وخزان أسوان الحر، البديل لكوبرى الخزان القديم، بتكلفة تصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، وهو الذي جعل المسافات البينية لمحاور النيل بأسوان تتراوح بين 49 و17.5 كيلومتر، ليسهم ذلك في سهولة حركة نقل المواطنين والمركبات بين ضفتى النيل، والحد من حوادث العبارات النيلية.

وأشار "عطية" إلى أن ذلك يتوازى مع مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي، حيث أن هناك سباق مع الزمن لاستكمال تنفيذ الأعمال الجارية في المرحلة الأولى، بطول 90 كيلومتراً، بدءاً من أسوان حتى وصلة "الغنيمية" بمركز إدفو، بتكلفة 540 مليون جنيه.

وشهدت هذه المرحلة شق المرتفعات الجبلية، ورفع التراكمات والرمال، مع تنفيذ أعمال التسوية، والتي تقوم بها 12 شركة، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد، ليسهم المشروع في تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى اكتمال منظومة الطريق الدولي "الإسكندرية - كيب تاون"، لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية.

وكشف "عطية" عن أنه تم التنسيق مع وزارة النقل، على وضع تصميمات حضارية للمحلات التجارية المخطط إنشاؤها بسور محطة سكك الحديد الرئيسية لمدينة أسوان، بما يتواكب مع تصميمات مشروع السوق السياحي الجاري تنفيذه، فضلاً عن عرض أي مقترحات لإنشاء محلات على المحافظ قبل تنفيذها، كما سيتم عرض مشروع إنشاء كوبري المشاه والسيارات العلوي، فوق مزلقان "الشيخ هارون"، على وزير النقل، حيث يساهم المشروع في الحد من الحوادث بهذه المنطقة الحيوية.

واستهل وزير النقل ومحافظ أسوان جولتهما بتفقد مشروع محور وكوبري كلابشة الحر، بتكلفة مليار و24 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به إلى 98%، بطول 23 كيلومتراً وعرض 21 متراً، بواقع حارتين مروريتين في كل اتجاه، والمحور التنموي الجديد، المقرر افتتاحه قريباً، ويشمل 9 كباري، منها 5 كباري رئيسية، و4 كباري فرعية، و5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجارى المائية.

ثم استكملت الجولة التفقدية بمشروع محور كوبري دراو الجديد، والذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة، بتكلفة إجمالية مليار و356 مليون جنيه، بطول 17 كيلومتراً، ويتكون من 7 كباري و3 أنفاق، كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان مشروع ازدواج الطريق الصحراوب الغربي، قبل ان يختتما الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور وكوبري خزان أسوان الحر، بتكلفة مليار و600 مليون جنيهن بطول 5.4 كيلومترن وبعرض 29 مترا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من 2 كبارى رئيسية.