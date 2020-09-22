ماكرون: 37 مليون شخص عانوا الفقر بسبب فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك 37 مليون شخص عانوا من الفقر وتدنت حالاتهم الاقتصادية لتحت خطر الفقر، جراء فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشددًا على أن هناك مليار طالب لم يكن لهم أي استفادة من الدراسة بسبب الوباء المنتشر عالميًا، إذ أن هناك 40 مليون طفل لم يستفيدوا من أول دراسة في المدارس.

وأضاف "ماكرون"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، أن النساء تأثروا كثيرًا من العنف الأسري الذي زاد خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية واجهت ادعاءات كثير، وكانت أداة في يد البعض، بالإضافة إلى أن هناك معلومات مضللة صدرت من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن الأمم المتحدة كانت ضحية بعض الاتهامات، مشددًا على أن المنظمة لم تستطيع الحصول على الدعم الذي تستحقه من أعضاءها الذين لم يستطيعوا أن يجتمعوا، حيث إن هناك اثنين من هؤلاء الأعضاء استعرضوا التنافس بينهما.

وتابع: "لا يجب أن نغلق أعيونا، وانتشار الوباء يوقظ الجميع من الحكومات والأنظمة الصحية المختلفة".

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم.