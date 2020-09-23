قصة اعتقال حفيد مؤسس قطر في سجن غير معلوم: ميراث وديون ملفقة واستغاثة

لازال النظام القطري يستخدم الأساليب الوحشية في مواجهة معارضيه، آخرها استغاثة عاجلة وجهتها أسماء الريان زوجة الشيخ طلال بن عبد آل ثاني، حفيد الأمير الأسبق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، مؤسس قطر، والذي يقبع في السجن منذ سبع سنوات، تطالب بنجدة زوجها.

وقالت "أسماء"، في رسالتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ ساعات، إنَّ زوجها اعتقل عام 2013 بعد أن تقدم بطلب للحكومة للحصول على ميراثه، ولكنه تعرض لخداع من أجل توقيع شيكات ضمان باعتبارها تدعم مشاريع تجارية للدفع له.

وتابعت: "كانت مشاريعهم خيالية ومصممة لإيقاع زوجي في شرك اتهامات ملفقة بالتخلف عن سداد ديونه، وتمّ الحكم عليه بالسجن 22 عامًا دون محاكمة عادلة"، موضحة أنَّ الشيخ طلال معتقل بشكل تعسفي في قطر منذ أكثر من 7 سنوات، سنوات من المعاناة لأطفالنا وأنا، بينما يعاني هو من اليأس والتعذيب".

الشيخ طلال يحتاج لعناية طبية عاجلة بعد تدهور حالته

وأشارت إلى أنَّه تمّ احتجاز زوجها بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني من ظروف صحية خطيرة أصيب بها في السجن، إضافة إلى سوء المعاملة من قبل السلطات القطرية وتمّ حرمانه من الرعاية الطبية مع تدهو صحته، مؤكّدة أنَّ زوجته في حاجة إلى عناية طبية عاجلة.

وكانت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التي زارت قطر العام الماضي، أعدت تقريرًا انتقدت فيه الدوحة بشكل صريح لسجنها أعداد كبيرة من الأشخاص بسبب التخلف عن سداد الديون واستخدام "شيكات الضمان" للحصول على قروض.

وقدم التقرير سلسلة من التوصيات لدولة قطر، من بينها رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا وإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة.

وحسب التقرير ارتبطت محنة الشيخ طلال بعقود من الصراع الداخلي داخل العائلة المالكة القطرية، جدة، الذي حكم من 1960 إلى 1972، خلعه ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد جد أمير قطر الحالي الشيخ تميم.

وتمّ تقديم مطالب عاجلة إلى هيئات الأمم المتحدة من أجل التدخل بشأن مزاعم الاعتقال التعسفي للشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، رجل الأعمال المقيم في الدوحة وحفيد الحاكم المؤسس لقطر أحمد بن علي، حسبما أفاد موقع ذا ناشيونال، وقدم المحامون الذين يمثلون زوجة الشيخ طلال أسماء أريان التماسات لوكالات الأمم المتحدة من أجل المطالبة بـ التدخل نيابة عن زوجها، تم إلقاء القبض عليه في عام 2013 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 5 سنوات لكنه يقضي الآن 25 سنة.