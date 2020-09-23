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الإبراشي: عزام التميمي سمسار تمويل قنوات الإخوان الإرهابية بأموال قطر

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أحمد حامد دياب
07:58 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
عزام التميمي

عزام التميمي

وصف الإعلامى وائل الإبراشى، عزام التميمى، بأنه سمسار تمويل قنوات الإخوان الإرهابية، وهو أذرع قطر التي تتولى ملف الإنفاق على القنوات المعادية لمصر، وتبث سمومها في المجتمع المصري.

وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء، من برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن قطر لديها مجموعة من وسطاء مثل عزام التميمى، والذي يتولى تمويل قنوات الإخوان، معتبرًا أن قنوات الإخوان جزء من الآلة الإرهابية.

وعرض "الإبراشى"، تقرير يفضح خطط عزام التميمي، في النيل من أمن واستقرار مصر، وتواصله المستمر مع الجماعة الإرهابية، وإمدادهم بالأموال اللازمة، لهدم مؤسسات الدولة المصرية.

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