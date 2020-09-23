انتهاء فعاليات اختبارات المدرسة الرياضية باستاد بنها

أنهت المدرسة الرياضية ببنها، اليوم الإربعاء، فاعليات اختبارات الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالصف الأول الإعدادي الرياضي، والتي أقيمت على مدار 4 أيام بملاعب النادي الرياضي ببنها.

وقال السيد عبد الهادي، مدير المدرسة الرياضية ببنها، إن جميع الاختبارات تمت بمنتهى الحيادية والشفافية وأشرف عليها مدربون ذو كفاءة عالية، مشيرا إلى أن جميع الطلاب لهم اختبار أخير وهو اختبار القوام والثقافة الرياضية وسيكون داخل المدرسة الرياضية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح أن المدرسة تضم شعب كرة السلة والطائرة واليد وألعاب القوى "جري ورمي ووثب" وكرة قدم، مضيفاً أن الطالب الذي سيلتحق بالمدرسة سيدرس جميع المواد الثقافية التي تدرس في التعليم الإعدادي العام، ويحصل على الشهادة الإعدادية والثانوية، والتي تؤهل الطالب لجميع الكليات وفقا للتنسيق المعلن في الثانوية العامة، علما بأن الطالب الذي يحصل على التفوق الرياضي يلتحق بكليات التربية الرياضية بمجموع 50%.

أضاف مدير المدرسة أن كثافة الفصل بالمدرسة، لا تتعدى 35 طالبا مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب بالمشاركة الفعالة داخل الفصل، وهو ما ينعكس على التحصيل العلمي والاستيعاب خلال العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الطلاب يقوم بتدريبهم داخل المدرسة مدربون متخصصون حاصلون على أعلى الشهادات والدورات الرياضية من التدريب الرياضي، ومن بينهم مدربون كانوا طلابا.