رامز جلال يطرح بوستر فيلمه الجديد "أحمد نوتردام": لا تخافوا ولكن هزروا

نشر الفنان رامز جلال، البوستر الدعائي لفيلم "أحمد نوتردام"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتعليق "قريبًا".

وكتب "جلال"، عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلة: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، فيلم أحمد نوتردام، قريبًا".

واستعان رامز جلال، بأشهر عبارات فيلم الفيل الأزرق التي قالتها هند صبري "لا تخافو ولكن احذروا" ولكن على طريقته، بقوله "لا تخافوا .. ولكن هزروا، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيلم "أحمد نوتردام"، الذي كان يحمل اسم مبدئي "هيكل نظمي"، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويعد فيلم أحمد نوتردام، التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل، بعد أن شاركا سويًا فيلم عيال حبيبة، مع حمادة هلال وحسن حسني ومحمد لطفي ومحمد نجاتي، وفيلم الباشا تلميذ، مع كريم عبدالعزيز، ومها أحمد، ومحمد رجب.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم أحمد نوتردام، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

ومن الأفلام التي قدمها رامز جلال، "أحلام الفتى الطائش"، مع نيللي كريم، وشبه منحرف، مع زينة، ورغدة متوحشة، مع ريهام حجاج، وآخر أفلامه "سبع البرمبة" الذي عرض بالسينمات عام 2019، مع جميلة عوض، وشارك فيه شقيقه ياسر جلال، كضيف شرف، وكل من أحمد السقا، وأمير كرارة.