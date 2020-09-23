حماية المستهلك يحرر محضر أمن دولة طوارئ لمصنع في البساتين

أعلن جهاز حماية المستهلك، ضبط مصنع بويات دون ترخيص بمنطقة البساتين، وجرى التحفظ على طن و80 كيلو جرام من البوية غير مدون عليها بيانات.

وأشار الجهاز إلى ضبط 180 كيلو زنك، و980 لتر جاز و19 كيلو جرام ورنيش كوبل و43 كيلو جرام ورنيش وطن ونصف منتجات متنوعة، وجرى تحرير محضر قيد برقم 3486 جنح أمن دولة طوارئ البساتين وإحالة الأمر للنيابة العامة.

كما جرى تحرير 107 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو عدم إصدار فواتير أو مخالفة قواعد الأوكازيون، والإعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة في المحلات مختلفة النشاط، وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن.

وتحرر 42 محضرا لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وذلك في محافظات كفر الشيخ، قنا، سوهاج، أسوان، بني سويف، الفيوم، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، بورسعيد، والإحالة للنيابة العامة.

وناشد الدكتور أحمد سمير رئيس الجهاز، المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات خاصة الطبية منها، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية، لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات، لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

حماية المستهلك: نناشد المواطنين التواصل معنا حال رصد أي مخالف

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ صحة المواطن المصري خط أحمر، ولذا يسعى الجهاز والرقابة تتم بشكل سليم وصحيح في تتبع من يستهدف صحة المواطنين، وضبطت الأجهزة المعنية بالمنيا 9 أطنان أجبان مصنعة و4.5 طن ألبان غير صالحة للاستخدام.

وأضاف فرج، في تصريحات صحفية، أنّ فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية والطب البيطري، ومباحث التموين في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن على مساحة فدانين، باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية، ما يضر بصحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح أنّ الكميات كانت ممتلئة بالحشرات، وتم في أكثر من مرة تتبع عمليات التجميع لرصد المصنع فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع، والتي تبيّن عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.